Entra in fontana Nettuno per foto, multa

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Ha scavalcato la recinzione della fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, per farsi una foto. Così stamani una turista di 24 anni, polacca, è stata sanzionata dalla polizia municipale per 160 euro. I vigili urbani l'hanno notata mentre, ormai all'interno della fontana, si era messa in posa appoggiandosi alle statue del gruppo monumentale. Quindi sono intervenuti e l'hanno fatta uscire, per poi identificarla e multarla.