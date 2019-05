A 'Ugo' start up premio 'Officina Mps'

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - La star up 'Ugo', che fornisce un 'caregiver', assistenza, su richiesta quando nessun familiare o amico può prendersi cura della persona fragile, ha vinto il premio di 25 mila euro della seconda edizione di 'Officina Mps - idee per crescere', l'iniziativa voluta dal Gruppo di Banca Monte dei Paschi che punta a valorizzare star up ad alto contenuto tecnologico e innovativo, oltre che sostenibile. Il nome del vincitore, scelto nella rosa delle 4 finaliste, è stato proclamato dall'ad di Mps Marco Morelli, al termine del Celebration day, alla Fortezza da Basso di Firenze. Il premio 'sostenibilità' è invece andato a Biorfarm, un social-marketplace che connette i consumatori con piccoli produttori locali, consentendo, ad esempio, 'l'adozione e quindi anche la raccolta e il consumo' di un determinato, albero da frutto anche lontano centinaia di chilometri.