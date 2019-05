21enne,abusi sessuali dopo contatti chat

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Una 21enne di origini asiatiche ha denunciato alla polizia di aver subito una violenza sessuale nei giorni scorsi a Firenze da parte di un giovane conosciuto in una chat per incontri. Il presunto responsabile, 20 anni, suo connazionale, è stato denunciato.

Secondo quanto emerso, la ragazza avrebbe raccontato di averlo conosciuto su Internet, poi i due avrebbero deciso di vedersi a casa di lui per passare una serata insieme. Così avrebbero cenato insieme nell'appartamento, quindi la 21enne avrebbe deciso di tornare a casa rifiutando le avances del ragazzo. Di fronte al suo rifiuto tuttavia il 20enne l'avrebbe aggredita e avrebbe abusato di lei. Dopo alcune ore dal fatto la ragazza si sarebbe presentata al pronto soccorso. Per lei è stato attivato il 'codice rosa' riservato alle vittime di violenze sessuali. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Firenze.