Sport: accordo Ics-Fondazione Cr Lucca

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - È stato sottoscritto oggi un protocollo d'intesa tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e l'Istituto per il Credito sportivo. Nel prossimo triennio enti pubblici e associazioni sportive della provincia di Lucca potranno usufruire, oltre che dei contributi a fondo perduto erogati dalla Fondazione, anche di mutui a tasso 'super-agevolato' messi a disposizione dalla banca pubblica dello sport. Nel caso di enti locali, e cioè comuni, Provincia, unioni comunali e altre forme associate fra comuni, il tasso praticato dall'Istituto per il Credito sportivo sarà pari a zero. A sottoscrivere l'accordo di stamane, il presidente della Fondazione Crl Marcello Bertocchini e il presidente dell'Ics Andrea Abodi. Nei mesi scorsi, attraverso un avviso di manifestazione di interesse, la Fondazione ha mappato le esigenze del territorio, definendo una modalità di intervento che tenesse conto del grado di priorità e dell'impatto sociale che i progetti potranno generare