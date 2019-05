Salvini: manifestazione contro, cariche

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAG - Cariche di alleggerimento da parte della polizia stasera a Firenze per contenere parte dei manifestanti che stanno protestando nella centrale piazza Repubblica per la presenza di Matteo Salvini per un comizio elettorale. Un centinaio di persone ha tentato più di una volta di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere la vicinissima piazza Strozzi dove è in programma l'intervento del leader della Lega, con conseguente intervento della polizia.

In tutto in piazza della Repubblica si sono radunate circa duemila persone.