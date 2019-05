'Matrimonio antifascista' davanti a Anpi

(ANSA)- MONTIGNOSO (MASSA CARRARA), 19 MAG - Un 'matrimonio antifascista', celebrato dal presidente dell'Anpi per "ricordare ai giovani il valore della libertà". Michele e Giulia, 35 anni lui e 28 lei, si sono sposati ieri pomeriggio davanti alla sede Anpi di Montignoso (Massa Carrara) alla presenza di amici, parenti, rappresentanti del mondo politico, dell'associazionismo e 'tutti coloro che si riconoscono in quei valori di lotta e libertà portati avanti dai vecchi e dai nuovi partigiani'. La cerimonia, ufficiata da Piercarlo Albertosi presidente Anpi Montignoso, è poi continuata dentro il centro di documentazione sulla Linea Gotica.

"Siamo entrambi nipoti di partigiani - racconta Michele - crediamo di essere antifascisti ancor prima che cittadini, e la decisione di sposarci qui, davanti all'Anpi, l'abbiamo presa prima di organizzare tutto il matrimonio. E' un ringraziamento verso tutti i partigiani che hanno combattuto e hanno permesso a tutti noi di vivere in libertà e speriamo possa essere un messaggio anche per altri".