Empoli-Torino 4-1, salvezza si avvicina

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 19 MAG - L'Empoli continua a vincere e a stupire. Terzo successo consecutivo della squadra di Andreazzoli che travolge il Torino 4-1 e guadagna tre punti fondamentali in chiave salvezza. I toscani scavalcano il Genoa e si portano a 38 punti, al momento fuori dalla zona retrocessione. Per la salvezza dei toscani sarà decisiva l'ultima giornata a Milano contro l'Inter che se vince a Napoli potrebbe già essere qualificata per la Champions. Ma per la permanenza in serie A, la bagarre è aperta, con Fiorentina, Bologna (a cui basterà un punto domani sera in casa della Lazio per essere già salvo) e Udinese a 40 punti che ancora rischiano.

Con gli uomini di Mazzarri va in rete al 27' Acquah poi il Toro pareggia all'11' del secondo tempo con Iago Falque. A riportare in vantaggio gli azzurri al 20' del st ci pensa Brighi poi il Castellani esplode con le reti di Di Lorenzo e Caputo.