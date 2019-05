Montella preoccupato, non c'è serenità

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - "La classifica preoccupa, inutile nasconderlo, anche perché non c'è serenità: però sono convinto che faremo punti e ne usciremo. Sapere che avremo un sostegno dei tifosi domani a Parma per noi è ossigeno". Lo ha detto Vincenzo Montella alla vigilia della trasferta al Tardini, dove è in programma un verso e proprio scontro-salvezza.

"Alla mia squadra chiederò di giocare e lottare con l'anima, e questo che mi sento di promettere - ha aggiunto il tecnico viola - non dovremo commettere l'errore di sperare in un aiuto altrui, penso al risultato di Empoli-Torino. Noi ci siamo preparati per questa partita per vincerla, poi arriverà il momento di pensare al futuro". Rispetto all'ultima gara tornano a disposizione Pezzella e Veretout.