Calcinacci da ponte Fs Massa, ispezione

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 16 MAG - Sopralluogo dei vigili del fuoco di Massa alla struttura edile del ponte ferroviario di viale della Repubblica, in città, dopo che alcuni passanti hanno segnalato la caduta di calcinacci. Non risultano danni a persone o veicoli.

Una squadra ha rimosso le parti pericolanti verificando con il personale tecnico di Trenitalia che non c'erano ulteriori pericoli. Molto probabilmente, viene spiegato dai vigili del fuoco, il cedimento dei calcinacci si è verificato a causa della vetustà e delle vibrazioni a cui è sottoposto il ponte ferroviario col transito dei treni.