Ripetitore telefonico in fiamme

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - In fiamme un ripetitore telefonico in via di Villamagna, a Firenze. E' accaduto questa mattina intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, che hanno domato il rogo evitando che si propagasse alla vegetazione circostante, e i carabinieri. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito.