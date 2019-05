Bimba cade da finestra, è grave

(ANSA) - PISA, 15 MAG - Una bambina di sei anni di Pisa è ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in rianimazione, in prognosi riservata, dopo essere caduta da una finestra di casa, che si trova al primo piano di un palazzo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. L'incidente è successo nella tarda serata di ieri e in base alle prime ricostruzioni la piccola si sarebbe sporta dalla finestra per inseguire un gatto, perdendo l'equilibrio. La bambina non è in pericolo di vita.