Maltempo: Toscana, esteso codice giallo

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Ancora tempo instabile in Toscana per la giornata di domani, lunedì 13 maggio, pertanto la Protezione civile regionale ha esteso poco fa il codice giallo per vento a quasi tutta la regione, con validità fino alla mezzanotte di domani. Lo riporta un comunicato in cui inoltre è previsto codice giallo per pioggia sulle zone settentrionali appenniniche dalle 18 fino alla mezzanotte di domani. Un'area di bassa pressione sull'Italia centrale, viene spiegato, è associata a forti venti di grecale e precipitazioni sparse, in particolare sull'Appennino. Sempre la nota riporta per oggi domenica frequenti precipitazioni in Appennino, più abbondanti su crinali e versanti emiliano-romagnoli. Altrove piogge a carattere sparso a partire dal tardo pomeriggio. Fino al pomeriggio di lunedì cumulati medi significativi sulle aree appenniniche con massimi su Romagna Toscana e Valtiberina e fino a localmente elevati su Mugello-Val di Sieve, Casentino e bacino del Reno. Vento dal pomeriggio e per tutto domani con forti raffiche.