Cane intrappolato in tubo,salvato da VvF

(ANSA) - PISA, 12 MAG - Necessario l'intervento dei vigili del fuoco stamani per mettere in salvo un cane rimasto intrappolato in una condotta di cemento. L'animale è stato poi recuperato e riconsegnato al proprietario. L'episodio è avvenuto ad Asciano Pisano (Pisa) intorno alle 11.30 quando l'esemplare di razza meticcia di circa 14 anni, taglia media e nome Lilli, è sfuggito al controllo del padrone e si è infilato all'interno di una tubazione in cemento rimanendo incastrato.

I pompieri dopo averlo individuato all'interno della tubazione hanno scavato e raggiunto l'animale, per poi estrarlo e consegnarlo al proprietario in buone condizioni.