Nautica: a Viareggio progetto Isolem

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 11 MAG - I pescherecci di Viareggio (Lucca) possono trasformarsi in una risorsa per combattere il problema dei rifiuti plastici in mare. Nasce da questa idea il progetto Isolem (Isola ecologica marina) che verrà presentato domani, domenica 12 maggio, alle 11.00 presso il Navigo Garden, ultima giornata del Versilia Yachting Rendez-vous. 'Un'isola ecologica in banchina' è il titolo del convegno organizzato in collaborazione con Navigo e il Distretto tecnologico per la nautica e la portualità Toscana. L'iniziativa è inoltre promossa dal Comune di Viareggio, dall'Autorità portuale regionale della Toscana e dalla Capitaneria di porto di Viareggio, da numerose aziende della nautica da diporto e da istituti di ricerca pubblici e privati della regione.