Bocelli, a Vyr anche per vendere barca

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 11 MAG - "Mi è sempre piaciuta la nautica, mi è sempre piaciuto il mare. I tempi in cui venivo qua con mio babbo e con mio fratello avevamo un gommone di quattro metri e mezzo". Andrea Bocelli non è voluto mancare alla terza edizione del Versilia Yachting Rendez - Vous incorso a Viareggio (Lucca) e, intervistato da Navigo al Club Nautico Versilia, ha raccontato il suo legame con questa terra. Un legame che nasce fin dall'infanzia, "sono sempre venuto qui anche via mare, oggi con la mia barca Libertas, con l'intento anche di farla vedere in vendita", aggiunge a fianco del suo broker. "Noi italiani siamo bravi nel design e ancora di più nel costruire barche", ha aggiunto Bocelli parlando ancora di una terra dove vive "momenti di spensieratezza che per me valgono oro" e dove "mi sento a casa".