Toninelli con famiglie Strage Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 10 MAG - Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, accompagnato dal senatore M5s Gianluca Ferrara, ha incontrato l'associazione Il Mondo che Vorrei, che riunisce i familiari delle vittime della strage di Viareggio. Il Ministro è oggi a Viareggio (Lucca) per visitare la fiera nautica 'Versilia Yachting Rendez-Vous 2019'.

Toninelli, spiega una nota, ha parlato con il presidente dell'associazione Marco Piagentini, anche lui vittima della strage del 29 giugno 2009 nella quale morirono 32 persone, e insieme hanno visitato la Casina dei ricordi in via Ponchielli a Viareggio, luogo dove è avvenuta l'esplosione. Al centro dell'incontro il tema della sicurezza ferroviaria, in particolare proprio a Viareggio (Lucca), e la necessità di messa in sicurezza dell'intera linea su questa tratta che attraversa la cittadina Toscana.