Ue: flash mob +Europa a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 9 MAG - Flash mob di +Europa Firenze oggi in piazza della Signoria in occasione della festa dell'Europa. "L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una #solidarietà di fatto". È il testo, che riporta la data del 9 maggio 1950, della dichiarazione del ministro degli Esteri francese Robert Schuman che, a cinque anni esatti dalla firma della capitolazione nazista, quando furono catturati Hermann Göring e Vidkun Quisling, lanciava l'idea di un'Europa unita, si legge in una nota. Oggi siamo noi che abbiamo beneficiato di tutti i vantaggi già realizzati da quel progetto che dobbiamo impegnarci per difenderlo, migliorarlo e compierlo.

La parola chiave è #solidarietà: nelle crisi economiche, sull'immigrazione, tra generazioni per quanto riguarda l'emergenza ambientale e la sostenibilità dei nostri sistemi di welfare.