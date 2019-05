Pittura di Foresti in mostra a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 9 MAG - 'Renato Foresti 1900-1973'. E' questo il titolo della mostra ospitata fino al 30 maggio all'Accademia delle arti del disegno di Firenze. L'esposizione, a cura di Domenico Viggiano e Enrico Sartoni, a quasi 50 anni dalla morte del pittore e in occasione del sessantesimo anniversario della mostra a lui dedicata nel 1958 per volontà di Giovanni Colacicchi sempre all'Accademia, intende riordinare il corpus dei dipinti, dei disegni e dei documenti riconducibili all'attività di Foresti e restituirne i valori artistici, umani e ideali alla luce di una rinnovata prospettiva interpretativa e valutazione critica correlata ai fenomeni artistici del dopoguerra a Firenze.

Nato a Napoli nel 1900, Foresti, trasferitosi a Firenze per la sua professione d'ingegnere e dirigente aziendale, fu pittore di grande successo dedicandosi pure alla narrativa. Il suo stile, si spiega, fu "personalissimo" e dalla metà degli anni '40 la sua ricerca artistica fu incentrata sulla vita lavorativa in fabbrica.