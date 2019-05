Da Crusca on line dizionario 'Battaglia'

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAG - E' consultabile, a partire da oggi, la versione elettronica del Grande Dizionario della Lingua Italiana, noto agli studiosi di tutto il mondo come dizionario 'Battaglia', dal nome del suo fondatore. A meno di due anni dall'accordo stipulato nel 2017 tra l'Accademia della Crusca e la casa editrice Utet Grandi Opere, è online l'opera lessicografica monumentale sulla lingua italiana. Il progetto è stato presentato presso l'Accademia fiorentina nel corso dell'incontro 'Un patrimonio in Rete: nuove risorse elettroniche della Crusca per gli Accademici e per gli studiosi della lingua italiana'. Frutto di 40 anni di lavoro, dal 1961 al 2002, di una squadra che ha visto al lavoro mediamente oltre 30 fra redattori e collaboratori esterni sotto la direzione prima del filologo Salvatore Battaglia e poi del critico letterario Giorgio Bàrberi Squarotti, il 'Battaglia' è il più grande vocabolario della lingua italiana.