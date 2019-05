Mostre: Orbetello, capitale senza Stato

(ANSA) - GROSSETO, 8 MAG - Resterà aperta fino al 19 maggio la mostra che racconta la storia di Orbetello, dal Medioevo al 1815, attraverso l'antica cartografia: "Orbetello una capitale senza Stato", il titolo dell'esposizione a cura di Gualtiero Della Monaca su iniziativa del Circolo Culturale "Gastone Mariotti" e del Centro Studi Don Pietro Fanciulli di Porto Santo Stefano. E' uno degli eventi organizzati in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia 2019 nella città lagunare. In occasione dell'apertura della mostra è prevista l'esibizione in duelli in abito storico dei figuranti del Gruppo Storico Reali Presidi di Orbetello. Il percorso espositivo si sviluppa su 46 pannelli con documenti, carte e mappe storiche. Il tema centrale sono i 258 anni in cui Orbetello fu la capitale dei Reali Presidi di Toscana, piccola entità politica, voluta dal re di Spagna Filippo II nel 1557, che non può considerarsi uno Stato sovrano a tutti gli effetti: era privo di autonomia politica, senza un proprio esercito e una propria bandiera.