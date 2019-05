S.Rossore aderisce a Santuario cetacei

(ANSA) - PISA, 07 MAG - Il Parco regionale di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli, tra le province di Pisa e Lucca, aderisce al Santuario dei cetacei e sottoscrive l'accordo di partenariato Pelagos che comprende l'adesione di oltre cento Comuni costieri tra Italia e Francia. Il parco comprende 30 chilometri di costa tra Calambrone e Viareggio e anche l'area marina protetta delle Secche delle Meloria, al largo di Livorno.

Il Santuario Pelagos, si ricorda, è stato istituito "per proteggere balene, delfini e in generale le specie marine", in un'area di 87mila chilometri quadrati tra il mar Ligure e il mar Tirreno affacciati sulle coste francesi, monegasche e italiane che interessano le regioni Provenza, Alpi Marittime, Costa Azzurra, Liguria, Toscana, Corsica e Sardegna.