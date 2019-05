Ciclista esce di strada in Mugello,morto

(ANSA) - MARRADI (FIRENZE), 7 MAG - Un ciclista di 63 anni, di Lugo di Romagna (Ravenna), è morto nel primo pomeriggio in Mugello dopo che - secondo primi accertamenti dei carabinieri -, per cause da stabilire, è uscito di strada ed ha riportato lesioni nella caduta. L'incidente è avvenuto nel territorio di Marradi (Firenze), sulla provinciale 'Modiglianese', in località Sessana. Il ciclista stava pedalando con un gruppo di altri ciclisti che avrebbero assistito all'incidente. Sul posto è intervenuto il 118.

Su disposizione del pm di turno della procura di Firenze la salma è stata liberata per i familiari.