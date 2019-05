A fuoco tetto autogrill su A1, no feriti

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAG - I vigili del fuoco del comando di Firenze e dei distaccamenti di Figline e Firenze Ovest sono intervenutii in A1, presso un'area di servizio nel Fiorentino, per un incendio che ha coinvolto la struttura di copertura di un autogrill. Il rogo, secondo quanto spiegato, è stato contenuto e limitato al solo tetto: nessun pericolo per i vicini impianti di carburante. I vigili del fuoco hanno spieghato che non sono segnalate persone coinvolte. A causa dell'incendio l'Autogrill è stato evacuato e l'accesso dei veicoli dall'autostrada bloccato, venendo poi riaperto. Sulle cause, tra le ipotesi al vaglio, anche quella che le fiamme siano divampate per un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura.