Torna il Dynamo Team Challenge

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Sport e sociale si integrano in un'esperienza articolata in quattro sfide sportive e una caccia al tesoro organizzate in un ambiente naturale tra sostenibilità e conservazione. È la sfida che ogni anno vede protagonista Dynamo Team Challenge, iniziativa giunta alla settima edizione e inserita nell'ambito di Dynamo Camp, che da 12 anni offre in modo gratuito programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famigli. La presentazione è avvenuta stamane presso il Circolo Canottieri Aniene di Roma alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni che ne patrocina l'iniziativa. "Un meraviglioso progetto - ha sottolineato il capo dello sport italiano - che cresce di anno in anno e che è una vera e propria eccellenza del nostro Paese, dove sono poche le cose che crescono mentre è facile che le cose peggiorino". Il week end da segnare in rosso sul calendario è quello del 25 e 26 maggio nel territorio di Oasi Dynamo nell'Appennino tosco-emiliano.