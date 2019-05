Maltempo in Toscana, prevista anche neve

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAG - Codice giallo in Toscana per domenica 5 maggio: previsti pioggia, temporali forti, vento e anche neve in conseguenza dell'approfondirsi della depressione che interessa già oggi la regione e che determinerà generale maltempo ed un forte calo delle temperature. La neve farà la sua comparsa sull'Appennino e fino a quota 6-700 metri. E' quanto rende noto la Regione.