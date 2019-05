A 107 anni muore più anziana di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAG - All'età di 107 anni si è spenta Maria Luisa Mingazzi, quest'anno era la più anziana di Firenze.

Aveva lavorato nelle ambasciate di Tunisia, Albania e Belgio come personale amministrativo. Mai sposata perché legata al ricordo del suo grande amore, un partigiano ucciso in Albania, negli anni Ottanta era tornata a Firenze, dove abitava in centro città. Il 14 aprile del 2012 aveva spento 100 candeline a palazzo Capponi, ed era sua intenzione organizzare un altro festeggiamento, nel caso in cui fosse riuscita a raggiungere la meta dei 110. Superare il secolo era sempre stata una sua aspirazione. Lo racconta all'ANSA la nipote Chiara Anselmi. I funerali sono stati celebrati ieri.