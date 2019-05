Minaccia vicini con coltello e mannaia

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 2 MAG - In evidente stato di alterazione psicofisica ha dato in escandescenza lanciando oggetti dalla finestra e poi minacciando chiunque tentasse di avvicinarsi con un coltello da cucina e una mannaia, prima di essere resa inoffensiva dall'intervento della polizia municipale, dei vigili del fuoco e del personale del 118.

L'episodio è avvenuto stamani a Pontedera (Pisa) e ha avuto come protagonista una nigeriana di 30 anni.

L'allarme è scattato in seguito alle segnalazioni di alcuni condomini della donna che lanciava oggetti in strada, ma all'arrivo dei vigili urbani la 30enne ha impugnato coltello e mannaia per minacciare chiunque si avvicinasse. Gli abitanti delle altre abitazioni hanno precauzionalmente lasciato le loro case mentre la donna si è barricata nell'appartamento. Con un espediente gli agenti hanno attirato l'attenzione della donna verso una finestra, mentre i colleghi hanno fatto irruzione sfondando la porta, immobilizzandola e disarmandola prima di affidarla alle cure del 118.