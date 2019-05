VVf salvano puledro finito in piscina

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 1 MAG - Un puledro è finito accidentalmente in una piscina e da qui non riusciva più ad uscire. E' successo intorno alle 17:00 in una fattoria a Fucecchio (Firenze). Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Empoli e Firenze. La squadra dei pompieri, con la collaborazione dei proprietari, ha provveduto a svuotare la vasca e successivamente a far uscire il puledro incolume. Anche se apparentemente stava bene, per precauzione i proprietari del puledro hanno chiamato il loro veterinario di fiducia per far visitare l'animale.