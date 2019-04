Sequestrati 600mila euro a farmaceutica

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - Beni per un valore complessivo di oltre 600 mila euro sono stati sequestrati a 3 amministratori - 2 di nazionalità francese e un italiano - di una società farmaceutica con sede a Reggello (Firenze). Il sequestro, disposto dal gip Antonella Zatini su richiesta del pm Gianni Tei, è stato effettuato per equivalente delle imposte evase dalla società tra il 2012 e il 2017, grazie a fatture false per circa 6 mln.

Secondo quanto spiegato dalla gdf la società, parte di un gruppo tra i principali a livello mondiale con stabilimenti in tutto il mondo, avrebbe qualificato come costi - e quindi abbattendo il reddito e le correlate imposte - quelli documentati da fatture emesse nei suoi confronti dalla società capogruppo stabilizzata in Lussemburgo. Questi costi, tuttavia, si riferivano a prestazioni mai state effettuate, con l'unica finalità di abbattere i redditi imponibili. Per l'accusa, l'emissione delle fatture false avrebbe anche permesso alla società di evadere Iva per 250 mila euro e Irap per 270 mila.