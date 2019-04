Tifosi contro Della Valle, curve vuote

(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - Curve vuote e niente tifo questa sera al Franchi di Firenze per i primi 45 minuti di Fiorentina-Sassuolo, come già accaduto lo scorso 14 aprile per Fiorentina-Bologna. Continua la contestazione dei supporter viola nei confronti della proprietà dei Della Valle e dei dirigenti della società gigliata. In un comunicato firmato insieme da Curva Fiesole e Associazione tifosi fiorentini si legge: "Dopo aver visto tramontare l'unico sogno stagionale, in larga parte conseguenza della vergognosa gestione di questa società e per dare un seguito alle iniziative già prese fino ad ora, i gruppi organizzati delle curve diserteranno i gradoni del Franchi per i primi 45 minuti, astenendosi dal tifare. Un sacrificio importante che vuol essere segno di rottura definitiva nei confronti dell'attuale proprietà", "questa storia è finita. Della Valle vattene". In mattinata, uno striscione è apparso in zona stadio, a firma 7Bello, fra i gruppi storici del tifo viola, per chiedere a Diego Della Valle di andare via da Firenze.