Aboca prevede +10% ricavi 2019

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - "Per il 2019 è prevista" una crescita del fatturato "nell'ordine del 10%, continuiamo a puntare sullo sviluppo di tutto il gruppo", in particolare sui "mercati internazionali di Spagna, Francia e Germania". Lo ha detto l'ad di Aboca, Massimo Mercati, a Firenze dove si trovava per una iniziativa, annunciando l'apertura "di una filiale in Argentina operativa verso la fine del 2019".

Il colosso toscano dei prodotti fitoterapici ha chiuso il 2018 con un fatturato di 215 milioni (crescita di oltre l'11% sull'anno precedente) e questo comporterà anche un aumento delle assunzioni. "Abbiamo già superato le 1.500 unità - ha detto Mercati -. Negli ultimi due anni abbiamo assunto più di 250 persone. Quest'anno dovrebbero entrare tra le 80 e le 100 persone tra Italia e estero", portando così il numero complessivo dei dipendenti intorno alle "1.600 unità". Il cuore fondamentale del gruppo rimane "quello della ricerca, è il punto sul quale continuiamo a mantenere al massimo i nostri sforzi".