25 Aprile: momenti di tensione durante corteo a Firenze

Qualche momento di tensione ma nessun disordine né problema di ordine pubblico stamani a Firenze, secondo quanto spiegato dalla stessa polizia, in occasione del 'corteo dell'opposizione sociale' promosso dai giovani del collettivo di Iam, Iniziativa antagonista metropolitana, per il 25 aprile. Sempre secondo quanto spiegato c'è stato qualche spintone tra una settantina di manifestanti e agenti in borghese della Digos quando i partecipanti al corteo, proveniente da piazza San Lorenzo, deviando dal percorso previsto, hanno cercato di raggiungere piazza San Firenze per poi arrivare in piazza Signora dove erano in programma le celebrazioni ufficiali per la Liberazione. La situazione è tornata in breve tempo alla normalità. Il corteo si è poi concluso, come previsto, in piazza dei Ciompi.

In un video diffuso poi dai manifestanti si vedono intervenire anche poliziotti in divisa. In una nota il collettivo parla poi di "cariche della polizia e manganelli" per impedire a "centinaia di giovani" "a pochi metri di distanza dal palco di piazza Signoria" di entrare nella piazza mentre ieri "il sindaco aveva detto che avrebbe consentito la libera partecipazione ed espressione di 'tutti'...tutti quelli che la pensano come lui. È vergognoso che la giornata della Liberazione venga privatizzata, usata come passerella elettorale a uso e consumo del Pd".