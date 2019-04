25 aprile: a Scarlino imbrattata lapide partigiano Agresti

(ANSA) - GROSSETO, 25 APR - Imbrattata con vernice spray la lapide, al palazzo comunale di Scarlino (Grosseto), in memoria del partigiano Flavio Agresti, medaglia d'oro al valor militare.

Ferma la condanna del sindaco Marcello Stella e dei rappresentanti delle forze politiche presenti stamani per la deposizione della corona, nonché dei cittadini intervenuti per la cerimonia per il 25 aprile.

"Un gesto che voglio augurarmi sia solo frutto dell'ignoranza e della stupidità di qualcuno, che ha pensato di infangare la memoria di questo nostro illustre concittadino, senza conoscerne la storia e cosa rappresenta per tutti noi", ha detto il sindaco Marcello Stella. Il Comune ha annunciato che sporgerà denuncia alle autorità competenti.(ANSA).