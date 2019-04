25 aprile: a Prato protesta contro prefetto

(ANSA) - PRATO, 25 APR - Nel corso delle celebrazioni a Prato per il 74/o anniversario della Liberazione, in piazza Santa Maria delle Carceri, è andata in scena una protesta contro il prefetto Rosalba Scialla. Quando lo speaker ha fatto il suo nome alcuni presenti alle celebrazioni hanno fischiato, chiedendone le dimissioni con slogan e cori.

La protesta, secondo quanto hanno riferito alcuni dei manifestanti, si riferisce al comportamento del perfetto riguardo all'autorizzazione della manifestazione di Forza Nuova dello scorso 23 marzo a Prato.(ANSA).