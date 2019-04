Turismo sostenibile, se ne parla Palermo

E' coinvolto anche Intense, programma sugli Itinerari turistici sostenibili di Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, nell'incontro promosso da Interact, 'Med Lab Group: Innovative Practices in Coastal Tourism', che si svolgerà a Palermo il 13 maggio. In particolare Intense, con capofila la Regione Toscana, presenterà le buone pratiche realizzate con il progetto in un'ottica di mainstreaming con le politiche territoriali.

Il meeting promosso da Interact si svolge una volta all'anno: le passate edizioni, si spiega, "si sono focalizzate principalmente sulla governance dell'area e sulla connessione dei programmi di cooperazione con le iniziative come quella WestMed o Panoramed. Quest'anno il tema principale è il turismo costiero. L'incontro presenterà alcune esperienze tra le più innovative nel turismo costiero analizzando le minacce ma anche le opportunità esistenti. Obiettivo è confrontare e stimolare la cooperazione tra i differenti programmi attraverso la capitalizzazione dei risultati".