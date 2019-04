Vende falsi vestiti griffati, denunciato

(ANSA) - MONTEPULCIANO (SIENA), 22 APR - Vendeva 'porta a porta' falsi capi di abbigliamento griffati a Montepulciano (Siena): per questo una persona è stata denunciata dalla guardia di finanza per il reato di contraffazione. Già conosciuto alle forze dell'ordine, il soggetto utilizzava un'auto come deposito della merce e all'occasione anche come 'punto vendita'. I capi contraffatti sono stati sequestrati dalle fiamme gialle.