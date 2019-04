Raffica di furti per Pasqua a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - Raffica di furti in abitazione nel week end di Pasqua a Firenze. I ladri hanno vistato varie case mentre i proprietari erano fuori. I 'colpi' più rilevanti sono stati messi a segno in via delle Forbici dove i ladri hanno visitato due appartamenti confinanti. In uno si sono impossessati di monili per circa 2mila euro mentre nella seconda abitazione sono riusciti ad aprire con un flessibile la cassaforte portando via gioielli per 80-90 mila euro di valore.

Rubata anche un'auto che è stata poi ritrovata in piazza delle Cure. Proprio lo spostamento del veicolo, segnalato dal Gps, ha messo in allarme il proprietario che si trovava fuori città e che ha chiamato la polizia. Altri furti sono stati messi a segno in via San Zanobi, via Cirillo, e via Faentina.