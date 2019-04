Nasconde cocaina nella giacca, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - I carabinieri hanno arrestato ieri un 34enne di origini albanesi sorpreso con 8 grammi di cocaina già suddivisi in dosi nel corso di un controllo in piazza Tasso a Firenze. L''uomo è stato notato dai militari mentre era in compagnia di un suo connazionale 33enne. Entrambi sono già conosciuti alle forze dell'ordine. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri il rigonfiamento di un taschino della giacca indossata dal 34enne, dove era contenuta la droga. Nel corso della perquisizione all'uomo è stato trovato anche un pezzo di hashish, del peso di circa un grammo, e 200 euro in contanti, ritenuti probabile provento dello spaccio. Nulla è stato invece trovato al suo connazionale. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 34enne sarà giudicato con rito direttissimo.