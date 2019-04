Calcio: Empoli-Spal 2-4

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 20 APR - La Spal fa festa a Empoli, batte i toscani e si mette in tasca un bel pezzo di salvezza. Buio pesto per la squadra di Andreazzoli che doveva vincere per sperare in qualcosa di positivo. E invece la Spal ha a tratti ha dominato. Paradossalmente ancora più pesante visto che questi quattro gol affondano gli azzurri, anche mentalmente.

E pensare che l'Empoli era passato in vantaggio con Caputo dopo 22', mettendo la partita sul binario giusto. Invece la Spal recupera e va in vantaggio già alla fine del primo tempo. Alla fine i gol saranno 4 e per i toscani, fermi a 29 punti, fra una settimana Bologna potrebbe sarà l'ultima spiaggia.