Fuga gas a Pisa, stop a treni 15 minuti

(ANSA) - PISA, 16 APR - Una fuga di gas provocata dalla rottura di una tubazione del gas metano in media pressione ha provocato l'interruzione per circa un quarto d'ora della circolazione dei treni sulla direttrice Pisa-Lucca. L'intervento dei vigili del fuoco a supporto dei tecnici dell'azienda fornitrice ha però risolto in fretta il disservizio. L'episodio è avvenuto a Pisa.

L'allarme è scattato alle 16.30 quando a seguito di alcuni lavori di scavo è stata rotta la tubazione di adduzione del gas metano in media pressione. La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto ha affiancato il personale dell'azienda per le operazioni di sistemazione della perdita. Per consentire l'intervento in sicurezza è stata necessaria la chiusura temporanea del transito dei veicoli nella zona e lo stop momentaneo alla circolazione ferroviaria. Nel giro di un'ora la situazione si è risolta e il traffico è tornato normale.