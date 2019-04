Montella,Viola con giusto atteggiamento

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - "La squadra ha voglia. Mi è piaciuto l'atteggiamento: il primo tempo con ordine, il secondo abbiamo spinto un po'di più. Sicuramente non abbiamo condotto il gioco per tutta la partita ma siamo quelli che meritavano di più. Mi è piaciuto lo spirito ma sicuramente c'è da lavorare. Ci è mancato il guizzo e un po' di fortuna ripensando al palo e all'occasione di Muriel poco prima". Così Vincenzo Montella ha commentato il pareggio della sua Fiorentina al Franchi contro il Bologna, nella sua prima gara dopo il ritorno sulla panchina della Viola. "Abbiamo concesso poco contro una squadra che ha fatto 12 punti in 5 partite - dice ancora -, piena di fiducia ed entusiasmo. Noi abbiamo una storia diversa nelle ultime settimane, e mettendo le cose sulla bilancia devo dire che i ragazzi hanno fatto una bella partita, abbiamo tenuto più palla, tirato in porta e creato occasioni. Ma possiamo verticalizzare di più, attaccare meglio l'area sui cross, bisogna migliorare per sbloccare le partite".