Finisce a testa in giù in cisterna,morto

(ANSA) - GROSSETO, 14 APR - E' morto un uomo che ieri sera a Marina di Grosseto (Grosseto) è caduto in una cisterna, situata nel seminterrato del bar in cui lavorava. La vittima si chiamava Massimo Tango e aveva 47 anni. Secondo i carabinieri è finito dentro la cisterna, che era piena d'acqua, a testa in giù probabilmente perché scivolato. Dopo aver perso conoscenza è rimasto sott'acqua per alcuni minuti prima dell'arrivo dei soccorsi. Trasferito in urgenza all'ospedale Le Scotte di Siena con l'elicottero Pegaso è poi deceduto nella notte. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri su dinamica e cause dell'episodio.