Villa Bardini,visite guidate per glicine

(ANSA) - FIRENZE, 9 APR - Passeggiate guidate in occasione della fioritura della pergola di glicine più famosa di Firenze, quella di Villa Bardini. Accade dal 13 al 25 aprile, su prenotazione: i visitatori andranno alla scoperta delle curiosità del giardino e della sua fioritura più spettacolare con le architette paesaggiste Claudia Mezzapesa ed Elena Moretti che spiegheranno come riconoscere le varietà di glicini giapponesi e cinesi che colorano di più sfumature di lilla la pergola, raccontando anche le leggende legate a questa antica pianta originaria dell'Estremo Oriente.

Il percorso parte dall'ingresso al giardino di via dei Bardi per poi risalire lungo il frutteto e attraversare la pergola dei glicini, con la vista sulla città. La visita proseguirà poi nelal villa dove è allestita la mostra temporanea dedicata alla danzatrice californiana Isadora Duncan.