Fuggono a agenti ma lasciano 20mila euro

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 8 APR - Un pacco contenente 20 mila euro in contanti è stato recuperato dagli agenti della polizia municipale di Fucecchio (Firenze). Il pacco era stato abbandonato da alcuni spacciatori in fuga in un bosco a Le Vedute, una frazione di Fucecchio (Firenze). E' successo intorno alle 17.00 quando gli agenti, che si trovavano sul posto per la rimozione di alcuni rifiuti abbandonati, hanno notato due persone aggirarsi tra gli alberi con fare sospetto. I due, alla vista della polizia municipale, sono fuggiti abbandonando nel loro percorso vari oggetti tra cui il pacco, che è stato sequestrato. Quando gli agenti hanno il cellophane hanno scoperto venti mazzette di banconote, ognuna dal valore di mille euro. La zona delle Cerbaie, al confine tra le province di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia, da anni è considerata un'importante piazza di spaccio di sostanze stupefacenti. Indagini sono adesso in corso per cercare di identificare le due persone fuggite.