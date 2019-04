Tudor, contro Empoli sarà difficilissima

(ANSA) - UDINE, 6 APR - "Sarà una partita difficilissima, importante per entrambe le squadre ma credo nella nostra qualità e in questo stadio che ci porta qualcosa. Giochiamo in casa e sono convinto che faremo una buona gara". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Igor Tudor nella consueta conferenza stampa, alla vigilia della sfida salvezza di domani al Friuli contro l'Empoli. "Dalla partita con il Milan ci sono stati 4-5 giorni, abbiamo preparato bene la gara contro squadra che sta giocando un buon calcio - ha aggiunto -, domani saranno in campo gli undici più forti. Quello che è successo con il Genoa e con il Milan non conta più. O si va al 100% o non si va. Penso i ragazzi abbiano l'intelligenza di capirlo. Cercheremo di sfruttarle con le nostre qualità. Sono convinto che i nostri giocatori siano più bravi", ha concluso.