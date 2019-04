A Cafaggiolo museo Caterina de' Medici

(ANSA) - CAFAGGIOLO (FIRENZE), 5 APR - La tenuta di Cafaggiolo a Barberino di Mugello (Firenze) ospiterà un museo dedicato a Caterina de' Medici: lo annunciano i proprietari del castello mediceo, Diana e Alfredo Lowenstein in occasione dei 500 anni della nascita. Il 'museo di Caterina', realizzato secondo un progetto di Cristina Acidini, si propone di illustrare la personalità di Caterina de' Medici, considerata una "grande assente" nei percorsi di musei e palazzi fiorentini.

Secondo il progetto saranno proposte al visitatore testimonianze, documenti, ritratti e oggetti della sua vita, attraverso le tecnologie multimediali più avanzate. La villa di Cafaggiolo è uno dei più antichi possedimenti dei Medici e come le altre ville medicee è patrimonio Unesco dal 2013. Cafaggiolo viene considerato il luogo di partenza della grande storia dei Medici che dal Mugello si trasferirono per i loro affari a Firenze.