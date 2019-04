Accoltellò 32enne durante lite,arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 3 APR - Avrebbe accoltellato all'altezza del cuore un 32enne marocchino, la sera del 26 marzo nel corso di una lite davanti a un bar di via Pistoiese a Firenze. Per questo un 45enne fiorentino è stato arrestato per tentato omicidio ieri dalla polizia, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip Maurizio Caivano.

Il 45enne, impiegato come corriere in una ditta di spedizioni, sarebbe stato visto mentre, con la divisa da lavoro ancora addosso, aggrediva il marocchino per poi darsi alla fuga a bordo del furgone aziendale. Gli spostamenti del mezzo sono stati confermati anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Anche la vittima, ascoltata dalla polizia, avrebbe riconosciuto il suo aggressore. L'uomo è stato bloccato a Calenzano (Firenze) mentre effettuava consegne. I due, scrive il gip, si conoscevano e avevano "pessimi rapporti", perché di recente il 45enne, insieme ad altri, aveva rubato una bicicletta della compagna del marocchino, che lo aveva scoperto e inseguito.