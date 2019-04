Martha Argerich al Teatro del Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 2 APR - Concerto della pianista Martha Argerich e del Cuarteto Quiroga il 12 aprile al Teatro del Maggio di Firenze. In programma la Partita n.2 in do minore Bwv 826 di Bach, il Quartetto per archi n.16 in fa maggiore op.135 di Beethoven e il Quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e archi op.44 di Schumann. Il concerto è un evento in coproduzione Tearto del Maggio-Amici della musica di Firenze.

Ad aprile prosegue inoltre il ciclo Mahler/Schubert col maestro Fabio Luisi impegnato nella direzione di Orchestra e Coro del Maggio l'11 nella Sinfonia n.8 in mi bemolle maggiore conosciuta anche come la Sinfonia dei Mille, il 14 nella Sinfonia n.5 in do diesis minore di Mahler e nella Sinfonia n.1 in re maggiore D. 82 di Franz Schubert.