Ditta confezioni trasformata in bisca

(ANSA) - PRATO, 2 APR - Una ditta di abbigliamento trasformata in bisca: è quanto scoperto dalla Guardia di finanza a Prato che ha sequestrato l'azienda e denunciato 15 persone per partecipazione al gioco d'azzardo. Le Fiamme gialle hanno notato un via vai sospetto di persone dinanzi una ditta di confezioni. Nel corso dei controlli all'interno dell'azienda sono state trovate 15 persone di origini cinesi che giocavano a Mahjong e somme di denaro sia sui tavolini che tra le mani dei giocatori. Il denaro è stato sequestrato insieme a tessere del Mahjong, dadi e carte. Uno dei giocatori è stato anche denunciato perché non in regola con il permesso di soggiorno.