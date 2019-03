Conte,riforme fatte nulla rispetto a quelle che faremo

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - "Le riforme già varate non sono nulla rispetto a quello che ancora faremo. Ma forse le maggiori energie fisiche e mentali le ho spese in questa mia esperienza di governo per ricostruire la fiducia tra le persone, tra cittadini e istituzioni". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando a Firenze dove ha partecipato al Festival nazionale dell'economian civile in Palazzo Vecchio.

"Mi fa sempre piacere tornare a Firenze", ha detto inoltre il premier al suo arrivo a Palazzo Vecchio dove è stato accolto dal sindaco Dario Nardella e dal prefetto Laura Lega.